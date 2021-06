Paris Jardins Renoir – Musée de Montmartre Paris Visite libre des Jardins Renoir Jardins Renoir – Musée de Montmartre Paris

Visite libre des Jardins Renoir Jardins Renoir – Musée de Montmartre, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Visite libre des Jardins Renoir

du samedi 3 juillet au dimanche 29 août à Jardins Renoir – Musée de Montmartre

Si vous prenez le temps de vous poser dans ce havre de paix et de verdure au sommet de la Butte Montmartre, vous pourrez admirer la palette de couleur de chacun des trois jardins et même observer des crapauds accoucheurs, des tritons ponctués ou des mésanges à tête bleues. Vous aurez aussi une vue imprenable sur les vignes du Clos Montmartre et le Jardin Sauvage Saint-Vincent.

Tarif adulte : 5 €

Découvrez les Jardins Renoir à votre rythme Jardins Renoir – Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T19:00:00;2021-07-07T11:00:00 2021-07-07T18:00:00;2021-07-08T11:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T11:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T19:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T19:00:00;2021-07-14T11:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T11:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T11:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T19:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T19:00:00;2021-07-21T11:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-22T11:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T11:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T19:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T19:00:00;2021-07-28T11:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-07-29T11:00:00 2021-07-29T18:00:00;2021-07-30T11:00:00 2021-07-30T18:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T19:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T19:00:00;2021-08-04T11:00:00 2021-08-04T18:00:00;2021-08-05T11:00:00 2021-08-05T18:00:00;2021-08-06T11:00:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T19:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T19:00:00;2021-08-11T11:00:00 2021-08-11T18:00:00;2021-08-12T11:00:00 2021-08-12T18:00:00;2021-08-13T11:00:00 2021-08-13T18:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T19:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T19:00:00;2021-08-18T11:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-19T11:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T11:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T19:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T19:00:00;2021-08-25T11:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T11:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T11:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T19:00:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T19:00:00

Détails Autres Lieu Jardins Renoir – Musée de Montmartre Adresse 12 rue Cortot 75018 Paris Ville Paris lieuville Jardins Renoir – Musée de Montmartre Paris