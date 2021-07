Choisel Château de Breteuil Choisel, Yvelines Visite libre des jardins et du parc de Breteuil Château de Breteuil Choisel Catégories d’évènement: Choisel

Promenade dans les jardins du château de Breteuil, mises en scène des contes de Perrault, aires de jeux, labyrinthe, aires de pique-nique. Situé au cœur de vallée de Chevreuse, le parc de 75 hectares offre de très belles perspectives. À proximité du château, des jardins à la française créés par les frères Duchêne à la fin du XIXe siècle comprennent un miroir d’eau, des ifs et des buis taillés. Le Jardin des Princes à l’anglaise donne une note de couleur au parc. Quant au labyrinthe aux mille buis, il constitue un espace de détente idéal pour les familles. Les jardins de Breteuil sont labellisés Jardin Remarquable. Dans les dépedances, sept scènes des plus célèbres contes de Perrault ont été reconstituées en son et lumière : Le Chat botté (fil conducteur de votre visite présent sur l’ensemble du domaine), la Belle au Bois dormant, Peau d’Ane, le Petit Chaperon rouge, Barbe bleue, les Fées et Cendrillon. Des instants magiques en perspective !

Tarif Journée européennes du patrimoine; Tarif parc : 9,50 € adulte, 6,50 € enfant, gratuit moins de 5 ans.

Découverte des jardins « classés remarquables » et le parc de 75 hectares Château de Breteuil Château de Breteuil 78460 Choisel

