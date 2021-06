Angers Domaine national du Château d'Angers Angers, Maine-et-Loire Visite libre des jardins et de la galerie de l’Apocalypse Domaine national du Château d’Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Domaine national du Château d'Angers, le samedi 3 juillet

Au coeur de la ville, le château domine Angers. Au sein de ce site qui a plus de 6000 ans d’Histoire, venez découvrir un chef d’œuvre unique au monde : Véritable BD du Moyen Âge commandée en 1375 par le duc Louis Ier d’Anjou, la tapisserie de l’Apocalypse est par ses dimensions, son ancienneté, et sa virtuosité stylistique et technique, un trésor unique. Animaux, couleurs, architecture, costumes, chevaliers, villes… Elle est une fenêtre ouverte sur le XIVe siècle et émerveille par ses mille et uns détails. Le temps d’une soirée, plongez au coeur du Moyen Âge ! Venez découvrir la plus grande tapisserie médiévale conservée au monde : la tapisserie de l’Apocalypse d’Angers et flânez dans les jardins.. Domaine national du Château d’Angers 2, promenade du Bout-du-Monde, 49100 Angers Angers La Croix Verte Maine-et-Loire

2021-07-03

