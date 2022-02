Visite libre des jardins du MIP Jardins du musée international de la parfumerie, 3 juin 2022, Mouans-Sartoux.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins du musée international de la parfumerie

Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger…, les parfums naissent tout d’abord dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans le cadre unique des Jardins du Musée International de la Parfumerie, on découvre et sent ces espèces qui fournissent depuis des siècles les précieuses matières premières de la parfumerie. Installés magnifiquement au cœur des champs des plantes à parfum traditionnellement cultivées dans le pays de Grasse, les Jardins du Musée International de la Parfumerie s’inscrivent dans le projet de territoire mené par la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse et deviennent ainsi le conservatoire de plantes à parfum du musée, un espace naturel témoin du paysage olfactif lié à l’agriculture locale. Articulés autour d’un vieux canal et d’un bassin agricole, le site s’étend sur plus de 2 hectares. Dans ces jardins, des cultures en plein champ d’espèces traditionnellement cultivées pour la parfumerie côtoient des espaces paysagers présentant diverses collections de plantes odorantes ou aromatiques. Leur vocation première est de contribuer à la conservation de la diversité variétale des espèces traditionnelles cultivées pour la parfumerie. Elles témoignent également du paysage olfactif lié à l’agriculture locale.

Pass vaccinal obligatoire

Visite libre gratuite des jardins du MIP

Jardins du musée international de la parfumerie 979, chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00