Visite libre des jardins du Logis de la Chabotterie Jardin du Logis de la Chabotterie, 3 juin 2022, Saint-Sulpice-le-Verdon.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Logis de la Chabotterie

Longeant les pergolas de roses anciennes, le jardin de la Chabotterie juxtapose deux univers, séparés par le puit central. Près du logis, le jardin d’agrément, avec ses tapis de fleurs et ses bordures de buis rassemblent plantes aromatiques et médicinales. Au-delà, le potager est divisé en carrés de légumes mêlés aux fleurs à couper pour la décoration du logis. L’utile et le beau se conjuguent à travers cet exemple vivant du jardin à la française tel qu’on pouvait le voir dans les logis bas-poitevins aux XVIIème et XVIIème siècle. Clos de murs latéralement, le jardin se termine par deux pavillons quadrangulaires Renaissance. La douve ceinture le Domaine tout en ouvrant une perspective monumentale sur la longue allée cavalière du XVIIIème siècle, bordée de chênes. Le parc s’ouvre ensuite aux visiteurs sur 48 hectares typiques du bocage vendéen avec ses variétés endémiques typiques, ses haies bocagères et ses plans d’eau. Ce réservoir de biodiversité alliant activités économiques et culturelles, culture vivrière et nature à l’état brut abrite plus de 150 espèces d’animaux et 200 espèces de plantes et fleurs tout en cultivant un art de vivre où la créativité vise à créer une symbiose entre l’activité humaine et la préservation de notre environnement.

Tarifs : 7€ / 3,50€ / Gratuit -18 ans

Jardin du Logis de la Chabotterie la Chabotterie, 85260 Saint-Sulpice-le-Verdon



