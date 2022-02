Visite libre des jardins du domaine du Grand Daubeuf Domaine du Grand Daubeuf, 3 juin 2022, Daubeuf-Serville.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Domaine du Grand Daubeuf

« _Venez vous émerveiller du spectacle de la nature travaillée par la main de l’homme et repartez avec quelques fleurs du jardin ou un panier de légumes bio cultivés dans notre potager. » Jérémie et Guyonne Delecourt, les propriétaires._ **Bienvenue au domaine !** Au sein d’un site classé Monument Historique, situé au cœur de la campagne normande, venez découvrir les jardins du domaine. Vous y retrouverez un jardin à la française qui abrite un potager ornemental cultivé en permaculture, une forêt de rhododendrons, un jardin de graminées, un verger et le Bas Jardin avec ses balustres, dessiné par Eugène Bühler au XIXe siècle (classé Monument Historique). **Découverte, nature et patrimoine.** Le domaine allie nature et édifices en pierres. Au fil de votre visite, vous pourrez observer le Portail d’Honneur en fer forgé avec ses dorures, le Chenil en duplex du XIXe siècle, les Grandes Écuries en fer à cheval édifiées par Boulanger et Pinchon au XIXe siècle (classé Monument Historique) ou encore le Château édifié en 1629, attribué à François Mansart (classé Monument Historique). **Une production maraîchère bio !** Une fois sur place, vous pourrez également passer par notre boutique pour y acheter les productions maraîchères bio du domaine. **Pour plus d’informations,** rendez-vous sur [www.daubeuf.com](https://www.daubeuf.com/) Sur [Facebook](https://www.facebook.com/granddaubeuf/) Sur [Instagram](https://www.instagram.com/domaine_du_granddaubeuf/)

