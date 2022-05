Visite libre des jardins du Château de La Batisse Le jardin du château de la Batisse Chanonat Catégories d’évènement: Chanonat

Lors des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir les Jardins du Château de La Batisse, dessinés par l’école Le Nôtre. Une roseraie de 600 pieds a été plantée ! Nous vous proposons une visite libre des jardins. Venez découvrir les Jardins du Château de La Batisse, dessinés par l’école Le Nôtre. Nous vous proposons une visite libre des jardins. Le jardin du château de la Batisse Château de La Batisse, 63450 Chanonat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Chanonat Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

