Visite libre des jardins du château d'Angers

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Le château d’Angers recèle différents jardins qui ont été réinstallés depuis les années 50 après le départ de l’armée et l’ouverture du monument au public. Ils sont très variés : jardin régulier, roseraie, massif de plantes de terre de bruyère, jardin d’hortensias, roseraie, mail de tilleuls… Ils bénéficient d’un partenariat avec les entreprises de Végépolys Valley, Terre des Sciences et le Lycée Horticole d’Angers Le Fresne qui permet leur embellissement dans une démarche à la fois historique et novatrice en associant les variétés anciennes et nouvelles. Depuis plusieurs années, le château d’Angers s’est engagé dans une démarche développement durable. Pour l’entretien des jardins, de ce vaste espace de 20 000 m² , on a abandonné le recours aux produits phytosanitaires, on privilégie l’utilisation d’outillage électrique et la lutte biologique (lâcher de chrysopes adultes, pièges à phéromones contre la pyrale du buis…). Le château a été labellisé en 2014 « Refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux » et bénéficie dans ce cadre d’un suivi de la faune et de la flore. Entre 2011 et 2020 le nombre des espèces recensées à l’abri des remparts a augmenté. On compte 162 espèces végétales dont la superbe orchidée Ophrys abeille, 39 espèces d’oiseaux, 14 espèces de papillons, 8 espèces de mammifères dont plusieurs espèces de chauves-souris, des lézards mais aussi une couleuvre et une grenouille verte. La plus grande attention est portée à la protection et au confort de cette biodiversité avec notamment lors des travaux de restauration, l’installation d’un nichoir pour les faucons crécerelle au logis royal ou encore la conservation de cavités dans les remparts pour les martinets et les chauves-souris. Dans cette optique toujours, des nichoirs pour les chouettes « hulotte » et « effraie des clochers » sont installés et des tas de bois sont constitués pour servir de refuge aux insectes.

Domaine national du château d'Angers, Angers, Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

