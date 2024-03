Visite libre des jardins de l’ancienne école Jardin de l’ancienne école du village Guiseniers, samedi 1 juin 2024.

Visite libre des jardins de l’ancienne école Visite libre du jardin 1 et 2 juin Jardin de l’ancienne école du village

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

* Visite libre du jardin

* Expo-vente pots (Agathe Fortin Paysages) agathefortin.com

* Expo-vente de ferronneries l’Artdefer (Noel Remy) m.facebook.com/p/Noel-Remy-ferronnerie-100042569536660/

* Vente de décorations en céramique pour le jardin (Sylvie Ernault) www.bulledeterre.fr

* Expo photographies et atelier Kokédamas (Bénédicte Ménard)

* Expo de miniatures au 1/12ème (Laurence Béguier)

* Créations textiles, couture et retouches (Isabelle Faugeras)

Jardin de l’ancienne école du village 32 rue Jules Pedron, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie 06 45 53 72 23 https://www.lesjardinsancienneecole.com [{« link »: « http://www.bulledeterre.fr »}] « Situé à côté de l’église de Guiseniers et du colombier inscrits au titre des monuments historiques ,

le jardin de l’ancienne école de jeunes filles du village, clos de murs, d’une superficie initiale de 1000 m²,

a été associé en 2012 à une parcelle de 2000 m² qui n’était qu’un champ.

Après 9 ans de travail régulier, le jardin est formé de nombreux espaces où se mêlent des végétaux de collection et des ferronneries.

Les hellébores, les euphorbes et les graminées y ont la part belle. Ces graminées sont très appréciées par les propriétaires

car elles rythment et structurent le jardin tout en lui donnant de la légèreté ». La visite est gratuite. Stationnement sur la place à côté de l’église / accès au jardin par le portail de la propriété.

©leulierchristophe