**Visite libre du jardin de l’ancienne école du Guiseniers,** _**dimanche 5 et lundi 6 juin 2022.**_ Visite gratuite . Dimanche 5 juin 20022 – 10h00 à 12h00 Dimanche 5 juin 20022 – 14h00 à 18h00 Lundi 6 juin 20022 – 10h00 à 12h00 Lundi 6 juin 20022 – 14h00 à 18h00 **- Exposition de miniatures sur le thème de l’école d’autrefois réalisées par une passionnée** **- Exposition de travaux des élèves de l’école de Guiseniers : Kokedama et atelier d’initiation au kokedama.** **- Exposition et vente de ferronneries réalisées par « **_**l’Art de fer**_** »,** **- Vente de quelques vivaces du jardin.** **- Visite du jardin ponctuée par une histoire contée et par quelques mélodies jouées à la guitare (lundi 6 juin).** Situé à côté de l’église de Guiseniers et du colombier classés par les monuments de France, le jardin de l’ancienne école de jeunes filles du village, clos de murs, d’un superficie initiale de 1000 m2, a été associé en 2011 à une parcelle de 2000 m2 qui n’était qu’un champs. Après 11 ans de travail régulier, le jardin est formé de nombreux espaces où se mèlent des végétaux de collection et des ferronneries. Les hellébores, les euphorbes et les graminées y ont la part belle. Ces graminées sont très appréciées par les propriétaires car elles rythment et structurent le jardin tout en lui donnant de la légèreté.

Jardin de l’ancienne école du village 32 rue Jules Pedron, 27700 Guiseniers Guiseniers Eure



