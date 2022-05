Visite libre des Jardins de l’Abbaye et de l’église abbatiale Jardins de l’abbaye Notre-Dame d’Autrey Autrey Catégories d’évènement: Autrey

Visite libre des Jardins de l'Abbaye et de l'église abbatiale

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins de l'abbaye Notre-Dame d'Autrey

Les quatre hectares du domaine abritent un jardin arboretum labellisé “Jardin remarquable”, comportant une collection de plus de 3500 variétés d’arbres, d’arbustes, de rosiers et autres plantes. Après la cour d’honneur à la française, le jardin blanc de la Vierge et la roseraie de roses anciennes, le reste du jardin est dessiné à l’anglaise avec des clos, des gloriettes, un labyrinthe…La présence d’un étang, de cours d’eau et de bassins donne au parc une fraîcheur apaisante. Un lieu empli de senteurs, de couleurs et de paix à découvrir en ce début juin, un des moments les plus fleuris de la saison.

Entrée 5€, gratuit pour les – de 18 ans

3500 variétés de végétaux sur 4 hectares de jardins labellisés “Jardin Remarquable” autour de l’abbaye classée monuments historiques. Jardins de l’abbaye Notre-Dame d’Autrey 2 rue de l’Abbaye, Autrey, Vosges, Grand Est Autrey Vosges

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

