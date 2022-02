Visite libre des Jardins de la Peignie Les Jardins de la Peignie Catégorie d’évènement: Morbihan

Visite libre des Jardins de la Peignie Les Jardins de la Peignie, 3 juin 2022, . Visite libre des Jardins de la Peignie

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les Jardins de la Peignie

Différents événements y sont organisés : une exposition-concours “d’objets du quotidien détournés pour le jardin”, ainsi qu’un marché aux artisans _le dimanche 5 Juin._

Visites libres tout le weekend / Le dimanche, marché aux artisans et intermèdes musicaux.

Les Rendez-vous aux Jardins sont l’occasion d’ouvrir au public une ancienne pépinière spécialisée dans les rosiers anciens (500) et comportant plus de 200 arbres et arbustes de collection. Les Jardins de la Peignie La Peignie – 56490 MENEAC Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Morbihan Autres Lieu Les Jardins de la Peignie Adresse La Peignie - 56490 MENEAC lieuville Les Jardins de la Peignie Departement Morbihan

Les Jardins de la Peignie Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Visite libre des Jardins de la Peignie Les Jardins de la Peignie 2022-06-03 was last modified: by Visite libre des Jardins de la Peignie Les Jardins de la Peignie Les Jardins de la Peignie 3 juin 2022 Les Jardins de la Peignie

Morbihan