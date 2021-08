Uttenhoffen Uttenhoffen Bas-Rhin, Uttenhoffen Visite libre des Jardins de la Ferme Bleue Uttenhoffen Uttenhoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Uttenhoffen

Visite libre des Jardins de la Ferme Bleue Uttenhoffen, 17 septembre 2021, Uttenhoffen. Visite libre des Jardins de la Ferme Bleue 2021-09-17 – 2021-09-18

Uttenhoffen Bas-Rhin Uttenhoffen EUR Dans le cadre des Journées du Patrimoine, découvrez librement le trésor insoupçonné du village d’Uttenhoffen !

Pénétrez dans les jardins de la Ferme Bleue, labellisés “Jardin remarquable”, et laissez-vous émerveiller par la nature. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, pénétrez dans les jardins de la Ferme Bleue, labellisés “Jardin remarquable”, et laissez-vous émerveiller par la nature. +33 3 88 72 84 35 Dans le cadre des Journées du Patrimoine, découvrez librement le trésor insoupçonné du village d’Uttenhoffen !

Pénétrez dans les jardins de la Ferme Bleue, labellisés “Jardin remarquable”, et laissez-vous émerveiller par la nature. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Uttenhoffen Autres Lieu Uttenhoffen Adresse Ville Uttenhoffen lieuville 48.89187#7.65589