Domaine du XVIIIe s. classé au titre des monuments historiques et labellisé Jardin remarquable, en raison de l’ensemble exceptionnel que constituent parterres réguliers, bosquets sauvages, et fabriques d’époque (kiosque chinois, temple greco-romain…), le tout entouré d’une multitude de cours d’eau, cascades, canaux. La promenade se termine dans les Chartreuses, qui sont un ensemble éblouissant de treize jardins clos de murs, entièrement plantés de vivaces. Une véritable serre à ciel ouvert, unique en France.

7€ , 5 € (6 et 18 ans), gratuit < 6 ans

Le parc de Canon s’étend sur 15 hectares Les jardins de Canon Château de Canon, 14270 Mézidon-Canon Mézidon-Canon Calvados

