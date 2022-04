Visite libre des halls du musée Musée de l’automobile Henri Malartre, 14 mai 2022 18:00, Rochetaillée-sur-Saône.

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez découvrir les collections d’automobiles, de motos et transports en commun lyonnais dans les Halls du musée, exceptionnellement ouverts de 18h à 20h30.

Le Musée de L’Automobile est situé à Rochetaillée-sur-Saône au coeur d’un parc arboré de 3 hectares. Vous découvrirez deux sites qui abritent les collections de véhicules anciens: le château et les halls.

645 rue du Musée 69270 Rochetaillée sur Saône

http://www.musee-malartre.com

645 street of the Museum 69270 Rochetaillée on the Saône free, without reservation Saturday 14 May, 18:00

The Museum of The Automobile is located in Rochetaillée-sur-Saône at the heart of a park sported by 3 hectares. You will discover two sites which shelter the collections of old(former) vehicles: the castle and halls. hearing impairment

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, venga a descubrir las colecciones de automóviles, motocicletas y transporte público de Lyon en los pasillos del museo, excepcionalmente abiertos de 18h a 20h30.

gratuito, sin reserva Sábado 14 mayo, 18:00

