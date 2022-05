Visite libre des halls du musée Musée de l’automobile Henri Malartre Rochetaillée-sur-Saône Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

le samedi 14 mai à 18:00

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez découvrir les collections d’automobiles, de motos et transports en commun lyonnais dans les Halls du musée, exceptionnellement ouverts de 18h à 20h30.

gratuit, sans réservation

Musée de l'automobile Henri Malartre 645 rue du musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône, Auvergne-Rhône Alpes, France

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:30:00

