Visite libre des extérieurs du manoir de La Coudraie

Manoir XVe transformé en château classique entouré de douves au XVIIIe mais largement détruit pendant la Révolution… faisant depuis 1997 l’objet d’une restauration/restitution très importante. Des perspectives de verdure ont été rétablies ou créées, permettant des promenades agréables, le long des douves et autour des deux étangs. **Présentation de 45mn par le propriétaire,** _à 15h30 le samedi et le dimanche. _**Sonneries de trompes de chasse par le Rallye Armor**, _le dimanche à 11h15, à 15h et à 17h._ ( NB : étangs et douves non sécurisés) **Une maquette du monument au 1/50e** sera présentée pour la première fois au public et commentée par son auteur, menuisier jeune retraité, _le samedi après-midi et le dimanche après-midi._

Entrée gratuite, masque sanitaire souhaité dans la cour du manoir

Manoir de la Coudraie Ploubalay , 22650 Beaussais sur Mer Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00