Accueil par les propriétaires du château. Petit rappel historique puis visite en semi-autonomie. Un dépliant comportant un petit jeu sera disponible sur place. Merci de respecter particulièrement les lieux, occupés par les propriétaires. un site est dédié au château : [www.tremohar.fr](http://www.tremohar.fr)

Entrée libre. Au delà de 30 visiteurs, report au créneau suivant.

Château, communs et tour principalement du XVIe et XVIIIe s. Inscrit à l’inventaire supplémentaire des MH. Propriété privée Château de Trémohar Trémohar, 56230, Berric Berric Morbihan

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

