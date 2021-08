Thonne-les-Près Château de Thonne-les-Prés Meuse, Thonne-les-Prés Visite libre des extérieurs du château Château de Thonne-les-Prés Thonne-les-Près Catégories d’évènement: Meuse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Thonne-les-Prés Gratuit. Entrée libre.

Découvrez un parc aux arbres séculaires et un ensemble architectural préservé : une écurie occupée jadis par les haras nationaux, une chiennerie, une orangerie et une glacière. Château de Thonne-les-Prés Rue de Benoist, 55600 Thonne-les-Prés Thonne-les-Près Meuse

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00

