Tarn

Visite libre des extérieurs Château de Mayragues, 18 septembre 2021, Castelnau-de-Montmiral. Visite libre des extérieurs

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Mayragues

Nous vous proposons de venir visiter les extérieurs du château et de déguster les vins biodynamiques du domaine. Visite et dégustation gratuites. La visite des extérieurs est libre, mais nous serons à votre disposition pour vous donner des informations sur le château, le domaine, la biodynamie. Visite libre des extérieurs et dégustation des vins du domaine en biodynamie. Château de Mayragues 81140, Castelnau-de-Montmiral Castelnau-de-Montmiral Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

