A découvrir :

### Lalanne / Bestiaires – exposition temporaire

Inspirées de la nature, et plus particulièrement du monde animal, les œuvres de François-Xavier (1927-2008) et Claude Lalanne (1925-2019), relèvent à la fois de l’univers des beaux-arts, des arts décoratifs et de la sculpture. L’exposition Lalanne / Bestiaires montre un aspect méconnu de leur travail : la ligne, le graphisme et le dessin, étroitement associés aux travaux en trois dimensions. Les planches illustrées des Bestiaires : Bestiaire nécessaire, Bestiaire ordinaire et Bestiaire légendaire, complétées d’essais, de dessins préparatoires et de maquettes, entreront en dialogue.

### Colette L’intrépide – exposition temporaire

L’exposition-dossier Colette l’Intrépide est à découvrir dans les salles dédiées à cet auteur phare des collections du MamRA, au travers d’une présentation renouvelée d’ouvrages, manuscrits, correspondances et œuvres originales. Les voyages, les échanges littéraires, les liens avec sa fille Bel Gazou, la gourmandise légendaire de l’écrivaine… : autant de thèmes proposés dans cette nouvelle édition.

### Richard Anacréon, une collection – parcours permanent

Né en 1907 à Granville, où il décède en 1992, le libraire Richard Anacréon fait don à sa ville natale dans les années 80 de 280 œuvres d’art et de 550 livres en édition originale, présentés dans le musée qui porte son nom depuis 1985. Ils constituent un ensemble sans équivalent, reflet de l’art et de la littérature de la première moitié du vingtième siècle.

A la croisée des beaux-arts et de la littérature.

Autour de deux thèmes représentatifs des collections : portraits et paysages, peintures et dessins dialoguent avec une sélection d’ouvrages, manuscrits et correspondances, renouvelée en février 2022.

Des dépôts d’œuvres d’artistes tels qu’André Lhôte, Louis Marcoussis, Raoul Dufy, Kees Van Dongen ou encore Maurice de Vlaminck, provenant du Musée national d’art moderne-Centre Pompidou, complètent la collection léguée par Richard Anacréon.

Accès véhicules : Suivre les indications « Site historique de la Haute Ville ». Stationnement gratuit: Parking, place de l’Isthme. ACCÈS PIÉTONS : Par l’escalier, place Maréchal Foch à proximité de la salle de spectacles l’Archipel.

Access by car: Follow the signs «Site historique de la Haute Ville». Free parking: Parking, Place de l’Isthme. PEDESTRIAN ACCESS: By the staircase, place Maréchal Foch near the theater l’Archipel. Free entry Saturday 14 May, 20:00

Born in 1907 in Granville, where he died in 1992, Richard Anacréon donated 280 works of art and 550 old books to his hometown in the 1980s, constituting an unparalleled ensemble reflecting the art of the first half of the twentieth century. Prominent artists include André Derain, Kees Van Dongen, Maurice de Vlaminck, Maurice Utrillo, Marie Laurencin, Paul Signac, Emile-Othon Friesz… and writers: Paul Valéry, Colette, Jean Cocteau, André Suarès…

