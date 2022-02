Visite libre des expositions temporaires et permanente du MamRA Musée d’art moderne Richard Anacréon, 14 mai 2022, Granville.

Visite libre des expositions temporaires et permanente du MamRA

Musée d’art moderne Richard Anacréon, le samedi 14 mai à 20:00

A découvrir : ————- ### Lalanne / Bestiaires – exposition temporaire Inspirées de la nature, et plus particulièrement du monde animal, les œuvres de François-Xavier (1927-2008) et Claude Lalanne (1925-2019), relèvent à la fois de l’univers des beaux-arts, des arts décoratifs et de la sculpture. L’exposition Lalanne / Bestiaires montre un aspect méconnu de leur travail : la ligne, le graphisme et le dessin, étroitement associés aux travaux en trois dimensions. Les planches illustrées des Bestiaires : Bestiaire nécessaire, Bestiaire ordinaire et Bestiaire légendaire, complétées d’essais, de dessins préparatoires et de maquettes, entreront en dialogue. ### Colette L’intrépide – exposition temporaire L’exposition-dossier Colette l’Intrépide est à découvrir dans les salles dédiées à cet auteur phare des collections du MamRA, au travers d’une présentation renouvelée d’ouvrages, manuscrits, correspondances et œuvres originales. Les voyages, les échanges littéraires, les liens avec sa fille Bel Gazou, la gourmandise légendaire de l’écrivaine… : autant de thèmes proposés dans cette nouvelle édition. ### Richard Anacréon, une collection – parcours permanent Né en 1907 à Granville, où il décède en 1992, le libraire Richard Anacréon fait don à sa ville natale dans les années 80 de 280 œuvres d’art et de 550 livres en édition originale, présentés dans le musée qui porte son nom depuis 1985. Ils constituent un ensemble sans équivalent, reflet de l’art et de la littérature de la première moitié du vingtième siècle. A la croisée des beaux-arts et de la littérature. Autour de deux thèmes représentatifs des collections : portraits et paysages, peintures et dessins dialoguent avec une sélection d’ouvrages, manuscrits et correspondances, renouvelée en février 2022. Des dépôts d’œuvres d’artistes tels qu’André Lhôte, Louis Marcoussis, Raoul Dufy, Kees Van Dongen ou encore Maurice de Vlaminck, provenant du Musée national d’art moderne-Centre Pompidou, complètent la collection léguée par Richard Anacréon.

Entrée libre

Musée d'art moderne Richard Anacréon
50400 Granville



