Musée des Beaux Arts Thomas Henry, le samedi 3 juillet à 18:30

Accès au parcours permanent mais aussi à l’exposition _L’Esprit de Will Eisner_ dans le cadre de la 10e Biennale du 9e art. L’expositon de l’illustrateur François Avril, intitulée _Manhattan_, sera également visible. Visite libre dans les collections permamnetes et expositions temporaires. Musée des Beaux Arts Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la laïcité, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-Octeville Manche

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T23:59:00

