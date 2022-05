Visite libre des expositions temporaires Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, 14 mai 2022 14:00, Valence-sur-Baïse.

Nuit des musées Visite libre des expositions temporaires Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Samedi 14 mai, 14h00 Entrée libre

Découvrez librement les expositions de l’abbaye de Flaran

Pour la Nuit des Musées, les expositions de l’abbaye de Flaran sont ouvertes pour une découverte en visite libre :

– _Florencia Cairo, Traversées, 2011-2021_ (peinture contemporaine, logis abbatial)

– _Autour de l’école de Paris, de l’exil aux Années Noires 1900-1941_, dans la collection Simonow (beaux-arts, dortoir des moines) : dans l’exposition, découvrez également l’espace “Moinillons et Nonnettes” dédié au jeune public dès 3 ans, ainsi qu’une présentation de vidéos réalisées par les élèves du lycée de L’Isle-Jourdain dans le cadre du dispositif La classe, l’oeuvre !

– _Le petit zoo de Flaran : permis de toucher !_ (galerie tactile, salon du prieur)

– _Daniel Denis, la terre du monde_ (installation contemporaine, salle capitulaire) – exposition ouverte jusqu’à 22h30

– _Herbiers_ (exposition de travaux d’élèves du lycée Bossuet de Condom, cuisine et réfectoire) – exposition ouverte jusqu’à 22h30

Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, bénéficiant d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (12ème-18ème siècle) est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (classée Monument historique).

Gratuit à partir de 18h

