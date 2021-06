Chinon Musée d'Art et d'Histoire Le Carroi Chinon, Indre-et-Loire Visite libre des expositions Musée d’Art et d’Histoire Le Carroi Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Visite libre des expositions

Musée d'Art et d'Histoire Le Carroi, le samedi 3 juillet à 19:00

Contempler la chape de saint Mexme et ses fabuleux guépards enchainés, se questionner sur les représentations consacrées aux animaux, admirer des oeuvres d’Eugène Delacroix ou de Lubin Baugin, expérimenter des techniques, rencontrer des historiens, analyser des représentations… En plein coeur de la ville médiévale, venez découvrir un musée centré sur les arts dans un bâtiment chargé d’histoire ! Musée d’Art et d’Histoire Le Carroi 44 rue Haute-Saint-Maurice, 37500 Chinon Chinon Indre-et-Loire

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:00:00

