Saint-Benoît-sur-Loire Le Belvédère Loiret, Saint-Benoît-sur-Loire Visite libre des expositions Le Belvédère Saint-Benoît-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Benoît-sur-Loire

Visite libre des expositions Le Belvédère, 18 septembre 2021, Saint-Benoît-sur-Loire. Visite libre des expositions

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Belvédère A travers un parcours multimédia, découvrez les 1 400 ans de son histoire. Exposition en cours : Patrimoine religieux en Val de Sully. Le Belvédère 55 rue Orléanaise 45730 Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Benoît-sur-Loire Autres Lieu Le Belvédère Adresse 55 rue Orléanaise 45730 Saint-Benoît-sur-Loire Ville Saint-Benoît-sur-Loire lieuville Le Belvédère Saint-Benoît-sur-Loire