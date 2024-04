Visite libre des expositions Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite libre des expositions EXPOSITION RENZO PIANO-PARIS Samedi 18 mai, 18h00 Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

EXPOSITION RENZO PIANO-PARIS

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé fête ses 10 ans dans l’immeuble construit par Renzo Piano ! À travers sept projets emblématiques situés dans Paris et la région parisienne, la Fondation s’interroge sur la vision de l’architecte génois de la Cité idéale. Lorsqu’il concourt en 1971 avec Richard Rogers pour un projet de musée d’art moderne, Renzo Piano savait-il qu’il doterait la capitale, en l’espace d’un demi-siècle, des institutions fondamentales qui définissent le vivre ensemble ? En cinquante ans, l’agence Renzo Piano Building Workshop a inscrit dans le paysage francilien un immeuble d’habitation, une école, un tribunal, trois institutions culturelles, un cinéma, un hôpital, imbriquant dans des forêts de pierre comme dans des friches ses constructions traversées par la lumière et la verdure. Cinquante ans de défis, de recherche et d’innovation qui racontent également sa vision de la ville : un espace au service du bien commun, qui élève, qui protège, qui réunit. Dix ans après l’ouverture de son bâtiment, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé rend hommage à « l’atelier de construction » de Renzo Piano, le Building Workshop fondé en 1981 par l’architecte génois, en s’interrogeant sur les problématiques que représente l’intégration de chaque projet dans le tissu francilien. Le rez-de-chaussée sera dédié aux processus de création, de réflexion, d’élaboration. Les dessins et croquis exécutés de la main de Renzo Piano proposeront une entrée graphique dans l’imaginaire comme dans la réflexion de l’architecte. La traversée du hall d’entrée, qui mène au jardin et au Studio (dernier né de l’agence RPBW, ouvert en 2021) suit une temporalité de l’élaboration architecturale : imagination, recherche, construction. Au premier étage, la scénographie se concentrera sur les projets eux-mêmes, et leur insertion dans la ville. Trois tables présenteront des maquettes accompagnées de dispositifs graphiques permettant de découvrir des photos et des plans des bâtiments. Le parcours de l’exposition permettra de comprendre la singularité de chaque édifice et de le situer dans le tissu urbain, dans son environnement, le paysage et son quartier. Enfin, un film sur un écran géant offrira une approche cinématographique et dynamique de ces différents projets.

EXPOSITION ARCHITECTURES REMARQUABLES, LES CINE-PALACES

Si le Cinématographe s’est imposé à Paris à partir de décembre 1895, il en fut autrement pour les salles de cinéma, qui furent rares pendant la première décennie. Les Théâtres cinématographiques, lieux dédiés, se multiplient néanmoins à partir de 1906. Pour autant, les salles de cinéma ne sont pas des théâtres, mais de nouvelles salles de spectacle amenées à recevoir un très large public. Appliquées dans un premier temps par Georges Malo, l’architecte de Pathé, contraintes par les mesures de sécurité, puis théorisées après la Première Guerre mondiale par Eugène Vergnes, les règles de construction de la salle de cinéma adoptent des principes qui leur sont propres.

Dans les années 1910 et 1920, Paris et de grandes villes européennes se dotent de temples du cinéma, épousant le style Art nouveau ou une grammaire plus classique. D’autres se distinguent par leur décor exotique. Les salles remarquables qui ont marqué les spectateurs par leur gigantisme, leur modernité, leur décoration, voire leur pérennité, sont pour la plupart repensées ou bâties à partir de la fin des années 1920. Une pléiade d’architectes érige en France des palaces modernes, toujours plus beaux et majestueux. Installées sur des artères stratégiques, visibles de jour comme de nuit avec leur façade monumentale ornée de néons, les salles de cinéma modernes s’inscrivent pleinement dans la ville. Architectures remarquables, les ciné-palaces propose un regard sur quelques cinémas marquants, depuis 1906 jusqu’aux années 1960, période durant laquelle les palaces sont peu à peu supplantés par les complexes multisalles.

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France 01 83 79 18 96 http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/ https://www.facebook.com/fondationJSP73/?ref=br_rs Reconnue d’utilité publique le 9 mai 2006, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé oeuvre à la conservation et à la mise à disposition du public du patrimoine historique de Pathé.

Regroupant l’ensemble des collections non-film de Pathé depuis sa création en 1896, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé est un centre de recherche destiné aux historiens, aux enseignants et aux étudiants, ainsi qu’à tous ceux qu’intéresse le cinéma. Par son activité, elle œuvre à la promotion de l’histoire du cinéma à travers l’histoire de Pathé. Place d’Italie – Métro : Lignes 5, 6 et 7 / Gobelins – Métro : Ligne 7

© RPBW – Renzo Piano Building Workshop Architects