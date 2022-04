Visite libre des expositions Écomusée de saint-degan, 14 mai 2022 20:00, Brech.

Nuit des musées Visite libre des expositions Écomusée de saint-degan Samedi 14 mai, 20h00

Dès la tombée de la nuit, l’écomusée ouvre gratuitement ses portes et propose de partir à la découverte des chaumières.

Au cœur du village de St-Dégan, l’Ecomusée vous plonge dans l’univers des paysans bretons d’autrefois. Découvrez leur habitat et leur quotidien du 19e au milieu du 20e siècle dans des chaumières préservées. Tout autour du village, les sentiers donnent à lire les traces de l’action de l’homme dans son milieu. Le Verger conservatoire et son rucher évoquent également cette histoire. Différentes expositions sont proposées : les peintures de L. Pouëdras, témoin de la vie paysanne locale, l’histoire des costumes en Pays d’Auray, les gestes du chaumier, des hommes et des landes, la classe des années 50…

http://www.ecomusee-st-degan.fr

Saturday 14 May, 20:00

In the heart of the village of St-Dégan, the Ecomuseum immerses you in the world of Breton peasants of the past. Discover their habitat and daily life from the 19th to the middle of the 20th century in preserved cottages. All around the village, the paths give to read the traces of the action of the man in his environment. The Verger Conservatoire and its apiary also evoke this history. Various exhibitions are proposed: the paintings of L. Pouëdras, witness of the local peasant life, the history of costumes in Pays d’Auray, the gestures of the chaumier, men and moors, the class of the 50s…

Al caer la noche, el ecomuseo abre sus puertas de forma gratuita y propone salir a descubrir las cabañas.

Sábado 14 mayo, 20:00

Rue Park Segal, Brech, Morbihan, Bretagne 56400 Brech Bretagne