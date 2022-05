Visite libre des expositions Écomusée de saint-degan Brech Catégories d’évènement: Brech

Morbihan

Visite libre des expositions

Écomusée de saint-degan, le samedi 14 mai

Écomusée de saint-degan, le samedi 14 mai à 20:00

Dès la tombée de la nuit, l'écomusée ouvre gratuitement ses portes et propose de partir à la découverte des chaumières.

Écomusée de saint-degan
Rue Park Segal, Brech, Morbihan, Bretagne

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

