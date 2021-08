Saint-Connan Musée de la Résistance en Argoat Côtes-d'Armor, Saint-Connan Visite libre des espaces d’exposition du musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Résistance en Argoat

Dans un cadre insolite, partez à la découverte de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance du département des Côtes d’Armor. _A 20 km au sud de Guingamp._ Muséographie moderne, ludique et vivante. Pour en savoir plus : [https://www.youtube.com/watch?v=LFtnefwWywA](https://www.youtube.com/watch?v=LFtnefwWywA)

3€ pour tous, port du masque et pass sanitaire obligatoire, dans le respect des règles liées à la Covid-19.

De l’occupation à la libération, découvrez l’histoire de la Résistance dans les Côtes d’Armor en parcourant cinq espaces d’exposition. Musée de la Résistance en Argoat Étang-Neuf, 22480, Saint-Connan Saint-Connan Côtes-d’Armor

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

