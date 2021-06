Falaise Château Guillaume-le-Conquérant Calvados, Falaise Visite libre des donjons du château Guillaume-le-Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise Catégories d’évènement: Calvados

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Accueillis par un médiateur du château qui vous présentera en 20 min à l’extérieur et par groupe d’une trentaine de personne, l’histoire du château et son lien avec Guillaume le Conquérant. Après cette présentation, vous pourrez déambuler librement dans les donjons.

Entrée libre sous réserve du respect des jauges de l’accueil et des donjons

Château Guillaume-le-Conquérant Place Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

