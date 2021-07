Visite libre des deux menhirs de Saint-Clément-sur-Guye Menhirs de Saint-Clément-sur-Guye, 18 septembre 2021, Saint-Clément-sur-Guye.

[https://www.stclement-patrimoine.org/patrimoine_st-clement.htm](https://www.stclement-patrimoine.org/patrimoine_st-clement.htm) Sur le versant méridional de la colline de Saint-Clément, à 750 m au sud-ouest du bourg, se dressent deux menhirs. Le premier se trouve en bordure nord d’un chemin sans issue, à environ 175 m de la route de Saint-Clément à Joncy, au lieu-dit « Les Terres Bobillot ». Le deuxième est situé 30 m en amont. Comme les autres mégalithes érigés au néolithique (environ 3500 ans avant J.-C.), les deux menhirs sont sur une rupture de pente, à proximité d’une voie ancienne dont le tracé a été repris par une voie gallo-romaine (à 250 m au sud). Le premier menhir, d’une hauteur de 4,90 m, d’un volume de 2 à 2,5 m3 et d’un poids pouvant être évalué à 5 ou 6 tonnes, se dresse près d’une source. Il ne comporte pas de gravures. Ce mégalithe a connu une destinée singulière. Il était couché et à demi enfoui dans le sol lorsqu’en 1957, il a été emporté par un particulier pour orner sa propriété à une quinzaine de kilomètres de Saint-Clément. Grâce à l’action de l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye, qui a relancé les démarches de la municipalité et de toute la population, il a été remis en place le 20 août 1979. Le 26 août, une fête a célébré l’événement. Le retour du menhir a fait renaître le sentiment de communauté villageoise. Le deuxième menhir a été découvert en 1988 au cours de travaux de drainage. Cassé en deux, il fut réparé à Buxy, avant d’être réimplanté en 1989. Il s’agit d’une pierre relativement petite (2,30 m de hauteur, mais certainement tronquée) mais très intéressante grâce à ses gravures. On relève notamment des représentations serpentiformes sur une face, que l’on retrouve en Bretagne, en Italie, ainsi que d’autres objets comme en Suisse ou dans le Midi de la France. Sur l’autre face, on peut observer une sorte de coupelle. Les deux menhirs sont en grès, mais de provenances différentes, qui n’ont pas été déterminées.

Gratuit. Visite libre

Menhirs de Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00