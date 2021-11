Visite libre des crèches de la paroisse Saint-Augustin Bischwiller, 5 décembre 2021, Bischwiller.

Visite libre des crèches de la paroisse Saint-Augustin Bischwiller

2021-12-05 – 2021-12-05

Bischwiller 67240

La paroisse Saint-Augustin abrite depuis 1901 une crèche située entre le transept et le chœur. Depuis 120 ans, cette crèche a été régulièrement restaurée et repeinte. Depuis l’an dernier, elle est mise en valeur par un nouvel éclairage et un enrichissement floral.

En complément, la crèche de la chapelle de l’ancienne usine “Vestra”, qui se trouvait rue du Maréchal Joffre, a été acquise par la communauté orthodoxe pour un euro symbolique. Cette crèche en cours de restauration sera pour la 1ère fois exposée dans l’église Saint-Augustin cette année.

Cette visite de crèches fait partie du circuit des sentiers des crèches d’Alsace (zone Nord).

À noter que les après-midis d’ouverture, une animation musicale sera proposée. Le programme sera affiché à l’entrée de l’église.

Venez apprécier dans une ambiance musicale de Noël, les crèches de l’église Saint-Augustin.

+33 6 13 94 12 03

