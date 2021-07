Bram Site et musée d'archéologie Eburomagus Aude, Bram Visite libre des collections permanentes Site et musée d’archéologie Eburomagus Bram Catégories d’évènement: Aude

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Des traces des hommes de la Préhistoire aux villages circulaires du Moyen Age, en passant par l’espace rural et les villae de la période romaine. Amphores, objets de la vie quotidienne, mobiliers funéraires sont parmi les vestiges mis au jour lors de fouilles et de prospections. D’abord gauloise, au Ier siècle avant notre ère, puis gallo-romaine jusqu’au Ve siècle, Eburomagus, centre vivant de commerce et d’artisanat, est devenu Bram, la plus vaste agglomération située sur la voie d’Aquitaine entre Toulouse et Narbonne. Découverte libre du patrimoine archéologique de Bram et de l’Ouest Audois. Site et musée d’archéologie Eburomagus 2 avenue du Razès, 11150 Bram Bram Aude

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

