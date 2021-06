Saint-Omer Musée Sandelin Saint-Omer Pas-de-Calais, Saint-Omer Visite libre des collections permanentes Musée Sandelin Saint-Omer Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Arpentez le musée à la découverte de trésors de l’histoire de Saint-Omer, de chefs-d’œuvre de la peinture française du 18e siècle ou encore de superbes porcelaines asiatiques. Trois parcours de visites vous attendent : Art médiéval, beaux-arts et céramiques. Le musée est situé dans une somptueuse demeure du 18e siècle, ancienne résidence de la comtesse Sandelin. _Le musée de Flandre s’associe cette année au musée de l’Hôtel Sandelin à Saint-Omer et propose une NAVETTE GRATUITE pour visiter les 2 musées dans la même soirée._ **A/R SAINT-OMER/CASSEL** Départ de Saint-Omer 18h30 / arrivée à Cassel 19h Départ de Cassel 22h / arrivée à Saint-Omer 22h30 **A/R CASSEL/SAINT-OMER** Départ de Cassel 19h15 / arrivée à Saint-Omer 19h45 Départ de Saint-Omer 21h15 / arrivée à Cassel 21h45 Plus d’infos sur la NDM au musée de l’Hôtel Sandelin : [[https://www.musees-saint-omer.fr/](https://www.musees-saint-omer.fr/)](https://www.musees-saint-omer.fr/) Réservation de la navette au départ de Saint-Omer : 03 21 38 00 94 Réservation de la navette au départ de Cassel : 03 59 73 45 59 / [[reservations.museedeflandre@lenord.fr](mailto:reservations.museedeflandre@lenord.fr)](mailto:reservations.museedeflandre@lenord.fr)

Arpentez le musée à la découverte de trésors de l'histoire de Saint-Omer, de chefs-d'œuvre de la peinture française du 18e siècle ou encore de superbes porcelaines asiatiques… Musée Sandelin Saint-Omer 14 rue Carnot 62500 Saint Omer Saint-Omer Pas-de-Calais

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

