Visite libre des collections permanentes Musée Gustave Moreau, 14 mai 2022, Paris.

Musée Gustave Moreau, le samedi 14 mai à 19:00

Musée Gustave Moreau ——————– ### Une maison-atelier unique à Paris Installé dans la maison familiale de l’artiste, le musée fut entièrement aménagé par Gustave Moreau (1826-1898). En témoignent au premier étage les appartements du peintre, présentés comme un petit musée sentimental où sont accrochés portraits de famille et œuvres offertes par ses amis Théodore Chassériau, Eugène Fromentin et Edgar Degas. Le rez-de-chaussée ainsi que les deuxième et troisième étages occupés par d’immenses ateliers, présentent plusieurs centaines de peintures, d’aquarelles, et plus de quatre mille dessins, donnant un large aperçu des techniques et sujets de celui qui fut le maître incontesté du Symbolisme français. Maison-atelier unique à Paris, le Musée Gustave Moreau a su conserver toute la magie de son atmosphère originelle.

Entrée libre

De 19h à 23h, visitez la maison-atelier de Gustave Moreau et découvrez les chefs d’œuvres de l’artiste à travers les ateliers et les appartements privés du peintre.

Musée Gustave Moreau 14 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris



2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00