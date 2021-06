Visite libre des collections permanentes Musée Francisque Mandet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Riom.

Visite libre des collections permanentes

Musée Francisque Mandet, le samedi 3 juillet à 19:00

Créé en 1866, labellisé Musée de France, le musée Mandet, du nom de Francisque Mandet, Président de la Société du musée, est installé dans deux anciens hôtels particuliers reliés par une galerie utilisée pour les expositions temporaires. Le premier, l’hôtel Dufraisse fut édifié en 1707 à l’exemple de l’architecture parisienne et présente des collections de peinture et sculpture du XVIe au XIXe siècle. En 2011, un département consacré au Design et aux arts décoratifs contemporains a pris place au rez-de-chaussée de l’aile est du bâtiment. A l’occasion de cet aménagement, la cour et le porche d’entrée du musée ont retrouvé leurs formes originelles du XVIIIe siècle, mises en valeur par l’œuvre contemporaine de l’artiste Hélène Mugot : « Pas-sage ». Depuis, d’autres artistes contemporains ont investi le musée Mandet, avec des œuvres inédites et surprenantes, comme le lustre en cristal, en forme de chaise renversée et les quatre appliques de Géraldine Gonzalez, présentées dans le salon d’honneur du musée.

Collection de peintures et sculptures du XVIe au XIXe siècle et d’objets d’art et d’arts décoratifs, de l’Antiquité à nos jours.

Musée Francisque Mandet 14 rue de l'hôtel de ville, 63200 Riom



