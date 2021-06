Chalon-sur-Saône Musée Denon Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Visite libre des collections permanentes Musée Denon Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Visite libre des collections permanentes Musée Denon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Chalon-sur-Saône. Visite libre des collections permanentes

Musée Denon, le samedi 3 juillet à 20:00

La collection complète du musée Denon est riche d'objets archéologiques, de sculptures, d'œuvres graphiques, beaux-arts, ponctuant 100 000 ans d'Histoire. Profitez de l'ouverture nocturne et venez découvrir ou redécouvrir les 9 salles du musée présentant une sélection d'œuvres de la Préhistoire jusqu'au XXème siècle.

Musée Denon
Place de l'Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

