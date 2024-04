Visite libre des collections permanentes Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Implanté dans un site porteur des traces de la Libération de Paris, place Denfert-Rochereau, le musée permet de comprendre une page fondamentale de l’histoire de France au travers du parcours de deux hommes très différents : Jean Moulin et Philippe de Hauteclocque.

Leur objectif commun ? La libération de la France dont la Libération de Paris est le symbole le plus fort. Leurs histoires accompagnent le visiteur au long d’un parcours ponctué de rencontres et de face à face avec plus de 300 objets, documents originaux, photographies, vidéos d’archives ou de témoignages qui évoquent la résistance, les combats, la répression, la clandestinité et la liberté retrouvée.

Attention : l’exposition temporaire et le poste de commandement souterrain ne seront pas ouverts au public.

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 71 28 34 70 http://www.museesleclercmoulin.paris.fr/ https://twitter.com/museeML;https://www.facebook.com/MuseeLeclercMoulinLiberationdeParis/?ref=bookmarks Le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin a ouvert ses portes le 25 août 2019, à l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de Paris, dans son nouveau site place Denfert-Rochereau.

Il permet de comprendre une page fondamentale de l’histoire de France au travers du parcours de deux hommes très différents, Jean Moulin et Philippe de Hauteclocque. Chacun selon ses idées se lance dans le combat pour défendre leur patrie. Leur objectif commun ? La libération de la France dont la Libération de Paris est le symbole le plus fort. Leurs histoires accompagnent le visiteur au fil d’un parcours ponctué de rencontres et de face à face avec plus de 300 objets, documents originaux, photographies, vidéos d’archives ou de témoignages qui évoquent la résistance, les combats, la répression, la clandestinité et la liberté retrouvée.

Un haut-lieu de la résistance se cache sous le musée : le poste de commandement du colonel Rol-Tanguy. Ouvert pour la première fois, il invite les visiteurs à plonger au cœur des journées cruciales de la Libération de Paris. Le musée est situé sur la place Denfert-Rochereau. Il est accessible : métro ligne 4, 6, RER B, Bus 38, 68, 88, 216, Orlybus

