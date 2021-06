Visite libre des collections permanentes Musée Carnavalet – histoire de Paris, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Visite libre des collections permanentes

Musée Carnavalet – histoire de Paris, le samedi 3 juillet à 18:00

Après quatre années de travaux de restauration, le plus ancien musée de la Ville de Paris rouvre ses portes. Venez découvrir, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, le nouveau musée Carnavalet – Histoire de Paris qui expose dans son parcours plus de 3 800 œuvres et décors de la préhistoire à nos jours. Peintures, sculptures, maquettes, enseignes, dessins, gravures, affiches, médailles et monnaies, objets d’histoire et de mémoire, photographies, boiseries, décors et pièces de mobilier… se complètent pour former une histoire et une mémoire de la capitale, au caractère unique.

sur inscription obligatoire via le site Internet du musée (Billetterie)

Musée Carnavalet – histoire de Paris 23 rue de Sévigné 75003 Paris



