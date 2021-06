Verdun Musée de la princerie Meuse, Verdun Visite libre des collections permanentes et de l’exposition « Voyage(s) » Musée de la princerie Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Visite libre des collections permanentes et de l'exposition « Voyage(s) »

Musée de la princerie, le samedi 3 juillet à 20:00

Organisée de façon collaborative, l’exposition « Voyages(s) » présente une sélection d’œuvres choisies par les visiteurs du musée. Peintures, sculptures, estampes et objets d’art invitent à une découverte inédite des collections, de l’Europe à l’Asie en passant par l’Océanie et l’Afrique, à travers 3 000 ans d’Histoire, de l’Antiquité à aujourd’hui. [[https://www.musee-princerie-verdun.fr/agenda/voyages/](https://www.musee-princerie-verdun.fr/agenda/voyages/)](https://www.musee-princerie-verdun.fr/agenda/voyages/)

Entrée libre

Profitez du calme et du charme de la nuit pour déambuler parmi les collections permanentes et découvrir l’exposition temporaire « Voyage(s) »! Musée de la princerie 16 rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun Verdun Meuse

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

