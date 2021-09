Visite libre des collections permanentes au Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville, 18 septembre 2021, Granville.

Visite libre des collections permanentes au Musée d’art moderne Richard Anacréon 2021-09-18 – 2021-09-19 Place de l’Isthme La Haute-Ville

Granville Manche

Une nouvelle sélection de peintures, dessins, ouvrages, manuscrits et correspondances autour des thèmes du portrait et du paysage est à découvrir au MamRA !

Une association originale, reflet de l’art et de la littérature, à laquelle s’ajoutent trois peintures du Musée national d’art moderne du Centre Pompidou : La Vie de famille (1942) d’André Lhote, Le Liseur sous la lampe (1937) de Louis Marcoussis, ainsi que Nu assis (vers 1940) de Raoul Dufy.

Mise en lumière particulière de l’artiste Marie Laurencin, à l’occasion des Journées du Matrimoine.

Visite libre. Pass sanitaire obligatoire.

musee.anacreon@ville-granville.fr +33 2 33 51 02 94 https://www.ville-granville.fr/a-voir-a-faire-a-granville/vie-culturelle-et-artistique/musee-dart-moderne-richard-anacreon/

dernière mise à jour : 2021-08-29 par OT Granville Terre et Mer