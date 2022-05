Visite libre des collections MusVerre,un musée du département du Nord Sars-Poteries Catégories d’évènement: Nord

Sars-Poteries

Visite libre des collections MusVerre,un musée du département du Nord, 14 mai 2022, Sars-Poteries. Visite libre des collections

MusVerre, un musée du département du Nord, le samedi 14 mai à 18:00

Le MusVerre vous propose de découvrir ou redécouvrir librement ses collections de Bousillés et de verre contemporain, à l’occasion de la Nuit des Musées. Un programme riche vous permettra de profiter d’évènementiels tout-public ; une petite restauration et une buvette sont prévues sur place pour vos petits creux.

Entrée libre ; inscription recommandée pour les évènementiels

Profitez de la Nuit des Musées pour découvrir ou redécouvrir le MusVerre et sa collection de verre contemporain, la plus importante en France ! MusVerre,un musée du département du Nord 76 rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries Sars-Poteries Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Sars-Poteries Autres Lieu MusVerre,un musée du département du Nord Adresse 76 rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries Ville Sars-Poteries lieuville MusVerre,un musée du département du Nord Sars-Poteries Departement Nord

MusVerre,un musée du département du Nord Sars-Poteries Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sars-poteries/

Visite libre des collections MusVerre,un musée du département du Nord 2022-05-14 was last modified: by Visite libre des collections MusVerre,un musée du département du Nord MusVerre,un musée du département du Nord 14 mai 2022 MusVerre Sars-Poteries un musée du département du Nord Sars-Poteries

Sars-Poteries Nord