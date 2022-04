Visite libre des collections MusVerre, un musée du département du Nord, 14 mai 2022 18:00, Sars-Poteries.

Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre ; inscription recommandée pour les évènementiels

Profitez de la Nuit des Musées pour découvrir ou redécouvrir le MusVerre et sa collection de verre contemporain, la plus importante en France !

Le MusVerre vous propose de découvrir ou redécouvrir librement ses collections de Bousillés et de verre contemporain, à l’occasion de la Nuit des Musées. Un programme riche vous permettra de profiter d’évènementiels tout-public ; une petite restauration et une buvette sont prévues sur place pour vos petits creux.

Le musée-atelier départemental du verre à Sars-Poteries conserve la plus importante collection d’œuvres d’art contemporaines en verre en France.

Le musée se situe à l’entrée du village de Sars-Poteries. Cette commune de l’Avesnois est proche d’Avesnes-sur-Helpe (à 10kms) et de Maubeuge (20kms) et est accessible par la route via la RN2.

The museum is at the entrance(admission) of the village of Sars-Poteries. This municipality of Avesnois is close to Avesnes-sur-Helpe (in 10 km) and from Maubeuge (20 km) and is accessible(approachable) by the road via RN2. Free admission; registration recommended for events Saturday 14 May, 18:00

The departmental museum-workshop(-studio) of the glass in Sars-Poteries keeps(preserves) the most important collection of glassy contemporary works of art in France. hearing impairment

El MusVerre le propone descubrir o redescubrir libremente sus colecciones de Bousillés y vidrio contemporáneo, con motivo de la Noche de los Museos. Un programa rico le permitirá disfrutar de eventos todoterreno; una pequeña restauración y un chiringuito están disponibles para sus pequeños huecos.

Entrada libre; inscripción recomendada para eventos Sábado 14 mayo, 18:00

76 rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries 59216 Sars-Poteries Hauts-de-France