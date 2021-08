Bagnères-de-Bigorre Musée Salies Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Visite libre des collections Musée Salies Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Visite libre des collections Musée Salies, 18 septembre 2021, Bagnères-de-Bigorre. Visite libre des collections

Musée Salies, le samedi 18 septembre à 15:00

**Musée des Beaux-Arts Salies – Boulevard Rolland Castells** 15h-18h : Visite libre des collections permanentes : paysagistes de barbizon et orientalistes Expositions temporaires : – Carnets de voyage de Lélie Abadie et les rouleaux de la Rance de Jean Buhot en aquarelle – Donation sur le Tibet, collection Roger Deny et Jean Lassale

A l’étage du musée

Visite libre des collections Beaux-arts Musée Salies place des thermes, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Musée Salies Adresse place des thermes, 65200 Bagnères-de-Bigorre Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville Musée Salies Bagnères-de-Bigorre