Vous n’avez pas encore découvert le musée Jean et Denise Letaille ! Profitez de la 17e édition de la Nuit européenne des musées pour venir pousser les portes du musée de Bullecourt et découvrir dans une ambiance nocturne, l’exposition retraçant les batailles d’avril et mai 1917 à Bullecourt

Entrée libre

Venez découvrir la collection de Jean & Denise Letaille, des pièces d’artillerie, munitions ou des objets du quotidien ayant appartenu aux soldats de la Grande Guerre sont exposés du sol au plafond ! Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras, 62128 Bullecourt Bullecourt Pas-de-Calais

