Musée des Beaux-Arts, le samedi 3 juillet à 18:00

Profitez de la Nuit pour (re)découvrir les collections vous plongeant dans plusieurs siècles d’histoire avec des oeuvres d’artistes de renommée ! Des médiations pop-up vous seront proposées toute la soirée !

Gratuit / Entrée libre

Musée des Beaux-Arts Place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00

