Visite libre des collections Musée de l’archerie et du Valois Crépy-en-Valois, samedi 18 mai 2024.

Visite libre des collections Visite libre des collections du Musée de l’archerie et du Valois tout au long de la soirée de 18h à 22h30. Samedi 18 mai, 18h00 Musée de l’archerie et du Valois Entrée libre

Musée de l’archerie et du Valois Rue Gustave Chopinet, 60800 Crépy-en-Valois, Oise, Hauts-de-France, France Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France 03 44 59 21 97 http://www.musee-archerie-valois.fr Installé dans l’ancienne demeure médiévale des seigneurs de Crépy-Nanteuil, le musée de l’archerie et du Valois conserve une très belle collection de statues du Moyen Âge du XIXe siècle provenant de différentes églises et chapelles du Valois. Unique en France, il témoigne de la pratique, si diverse, du tir à l’arc dans le monde, de la Préhistoire à nos jours, et tout particulièrement des traditions séculaires des compagnies d’arc.

© Bruno Cohen