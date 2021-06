Compiègne Musée de la figurine historique Compiègne, Oise Visite libre des collections Musée de la figurine historique Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Visite libre des collections

Musée de la figurine historique, le samedi 3 juillet à 20:00

Plongez dans le monde des figurines et parcourez les plus grandes périodes de l’Histoire à travers des reconstitutions miniatures et précises. Visite libre des collections du musée, zoom sur le retour des cendres de Napoléon Ier.

Entrée libre (selon les conditions sanitaires)

Visite libre des collections du musée, zoom sur le retour des cendres de Napoléon Ier Musée de la figurine historique 28 place de l’Hôtel de ville, 60200 Compiègne Compiègne Oise

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

