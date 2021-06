Évreux Musée d'Art,Histoire et Archéologie Eure, Évreux Visite libre des collections Musée d’Art,Histoire et Archéologie Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Visite libre des collections Musée d’Art,Histoire et Archéologie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Évreux. Visite libre des collections

Musée d’Art, Histoire et Archéologie, le samedi 3 juillet à 19:30

Installé au pied de la cathédrale d’Évreux dans un ancien palais médiéval classé Monument Historique, le musée d’Art, Histoire et Archéologie vous offre une expérience de visite unique : une traversée dans l’histoire et les arts de la Préhistoire au 21e siècle ! Deux expositions temporaires seront à découvrir également dans les salles des collections permanentes : « De seconde main », une carte blanche proposée par Peter Briggs (collages, gravures, céramiques) et « Un guide nommé Flaubert », un parcours au sein des œuvres du musée éclairées d’extraits du Dictionnaire des idées reçues.

Entrée libre.

Installé au pied de la cathédrale dans un ancien palais médiéval, le musée d’Evreux vous offre une expérience de visite unique : une traversée dans l’histoire et l’art de la Préhistoire au 21e siècle Musée d’Art,Histoire et Archéologie 6 rue Charles Corbeau, 27000 Evreux Évreux Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Évreux Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'Art,Histoire et Archéologie Adresse 6 rue Charles Corbeau, 27000 Evreux Ville Évreux lieuville Musée d'Art,Histoire et Archéologie Évreux